Eskişehir'de BEBKA destekli mekatronik eğitiminin kayıtları başladı

İstihdam Odaklı Meslek Eğitim Kursları kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteklediği, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) işbirliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek mekatronik eğitimi için kayıtlar 16 Ekim'de sona erecek.

BEBKA'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, ajans olarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman açığını kapatmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve buna devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, bugüne kadar gerçekleştirilen eğitim ve programlarla Eskişehir'de 644 olmak üzere toplam 1009 gencin istihdam edilmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Bayram, "ESO işbirliği ile düzenlenecek Mekatronik Uzmanlık Programı kapsamında, 20 katılımcımız temel ve mesleki beceriler kazanarak istihdam edilme fırsatı bulacak ve hayatlarında yeni bir sayfa açacak. Ücretsiz sunulan bu eğitim programı 20 gün sürecek ve toplamda 120 saatlik bir eğitim verilecek. Başvurular için son tarih ise 16 Ekim 2024." ifadelerini kullandı.

Bayram, BEBKA desteği ve ESO ile FESTO TR işbirliğiyle Eskişehir sanayisinin mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım alanındaki uzman personel ihtiyacını karşılamaya yönelik düzenlenecek eğitim sonunda başarılı katılımcılara FESTO TR onaylı sertifika verileceğini duyurdu. Bölgedeki genç istihdamını artırmaya yönelik eğitim programlarını sürdürdüklerini aktaran Bayram, şunları kaydetti: "BEBKA olarak ticaret ve sanayi odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlar ve buradaki firma temsilcileriyle iş gücü ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yürüttük. Bu kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde ihtiyaçlara uygun beceri kazandırma ve mesleki eğitim programları tasarlayıp uygulamaya koyduk. Yoğun ilgi nedeniyle ikinci defa açılan Mekatronik Uzmanlık Programı ile bölgeye nitelikli iş gücü kazandırırken, gençler ve kadınlar için istihdam olanakları yaratmayı amaçlıyoruz."