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        Eskişehir'de BEBKA destekli mekatronik eğitiminin kayıtları başladı

        İstihdam Odaklı Meslek Eğitim Kursları kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteklediği, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) işbirliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek mekatronik eğitimi için kayıtlar 16 Ekim'de sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:43
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        Eskişehir'de BEBKA destekli mekatronik eğitiminin kayıtları başladı
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        İstihdam Odaklı Meslek Eğitim Kursları kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteklediği, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) işbirliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek mekatronik eğitimi için kayıtlar 16 Ekim'de sona erecek.

        BEBKA'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, ajans olarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman açığını kapatmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve buna devam ettiklerini belirtti.

        Bu kapsamda, bugüne kadar gerçekleştirilen eğitim ve programlarla Eskişehir'de 644 olmak üzere toplam 1009 gencin istihdam edilmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Bayram, "ESO işbirliği ile düzenlenecek Mekatronik Uzmanlık Programı kapsamında, 20 katılımcımız temel ve mesleki beceriler kazanarak istihdam edilme fırsatı bulacak ve hayatlarında yeni bir sayfa açacak. Ücretsiz sunulan bu eğitim programı 20 gün sürecek ve toplamda 120 saatlik bir eğitim verilecek. Başvurular için son tarih ise 16 Ekim 2024." ifadelerini kullandı.

        Bayram, BEBKA desteği ve ESO ile FESTO TR işbirliğiyle Eskişehir sanayisinin mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım alanındaki uzman personel ihtiyacını karşılamaya yönelik düzenlenecek eğitim sonunda başarılı katılımcılara FESTO TR onaylı sertifika verileceğini duyurdu.

        Bölgedeki genç istihdamını artırmaya yönelik eğitim programlarını sürdürdüklerini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

        "BEBKA olarak ticaret ve sanayi odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlar ve buradaki firma temsilcileriyle iş gücü ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yürüttük. Bu kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde ihtiyaçlara uygun beceri kazandırma ve mesleki eğitim programları tasarlayıp uygulamaya koyduk. Yoğun ilgi nedeniyle ikinci defa açılan Mekatronik Uzmanlık Programı ile bölgeye nitelikli iş gücü kazandırırken, gençler ve kadınlar için istihdam olanakları yaratmayı amaçlıyoruz."

        - "Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2 bin kişiyi eğitmek"

        ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli eleman konusunun geldiğini belirterek, BEBKA tarafından desteklenen Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin (ESO-Akademi) kent sanayisinin nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için hizmet vermeye devam ettiği bilgisini verdi.

        Kademeli olarak yıllık en az 2 bin kişiyi eğitmeyi amaçladıklarını aktaran Kesikbaş, "Amacımız Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak. Bunun için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. İşsiz gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla mesleki eğitimlere derhal başladık. Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2 bin kişiyi eğitmek. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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