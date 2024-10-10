Eskişehir'de 197 sikke ve 24 obje ele geçirildi

Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğindeki 197 sikke ve aralarında heykellerin bulunduğu 24 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kültür ve tabiat varlıklarının korunması, tarihi eser niteliğindeki eşya ve objelerin yurt içi ticaretinin önlenmesi ve yurt dışına çıkartılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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