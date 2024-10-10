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        Eskişehir'de 197 sikke ve 24 obje ele geçirildi

        Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 197 sikke ve 24 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:28
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        Eskişehir'de 197 sikke ve 24 obje ele geçirildi
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        Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 197 sikke ve 24 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kültür ve tabiat varlıklarının korunması, tarihi eser niteliğindeki eşya ve objelerin yurt içi ticaretinin önlenmesi ve yurt dışına çıkartılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğindeki 197 sikke ve aralarında heykellerin bulunduğu 24 obje ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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