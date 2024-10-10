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        Eskişehir'de pompalı tüfekle işlenen cinayetle ilgili 6 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:35
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        Eskişehir'de pompalı tüfekle işlenen cinayetle ilgili 6 zanlı tutuklandı
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        Eskişehir'de bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Burak Ünlüer'in yaşamını yitirdiği olay sonrası gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı H.K. ile S.A, Ö.S, M.A, L.B. ve Ş.Y. tutuklandı.

        Diğer zanlı S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokağı'nda 7 Ekim'de Burak Ünlüer'e (29) pompalı tüfekle ateş edilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, katil zanlısı H.K. ve cinayetle ilgisi bulunduğu belirtilen S.T'yi Sakarya'da yakalamış, bu kişilerin yanı sıra diğer 5 şüpheliyi de gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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