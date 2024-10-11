AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Vural'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Odunpazarı Belediyesine verilen çevre kirliliği cezasına ilişkin sözlerinden dolayı eleştirdi.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Kurt'un belediye meclisi toplantısındaki sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyeye uygulanan idari para cezasını kasıtlı bir hareket olarak nitelendirmiştir. Ancak Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in de açıkça belirttiği üzere, bu ceza, Bakanlığa yapılan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu uygulanmıştır. Belediyenin çevre kanunlarına aykırı olarak asfalt atıklarını gelişigüzel döktüğü tespit edilmiştir. Bu durum, Odunpazarı Belediyesinin asli görevlerini yerine getirmediğini ve çevreye duyarsız kaldığını açıkça göstermektedir. Kazım Kurt'un hem kamuoyunu hem de kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için bu tür asılsız iddialara başvurması kabul edilemez.