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        Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:35
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        Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüleceği ihbarına ilişkin belirledikleri adrese yaptıkları baskında 2 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 22 şişe kaçak içki, 18 litre etil alkol, 8 alkol kiti ve 40 boş şişe ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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