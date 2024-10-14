Eskişehir'de "Ortaokul Öğrencilerinin Hava Aracı Teknolojileriyle Buluşması Projesi" açılışı gerçekleştirildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4004 programınca desteklenen "Genç Zihinler Kanatlanıyor: Ortaokul Öğrencilerinin Hava Aracı Teknolojileriyle Buluşması" projesinin açılışı, Eskişehir Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Eskişehir'deki 30 ortaokul öğrencisinin 14-18 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinliklerle havacılık teknolojilerini tanımasını amaçlayan program, sunumlar ve sinevizyon gösterimiyle tanıtıldı.

Açılış sunumunun ardından söz alan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş, TUBİTAK 4004 projeleriyle 21. yüzyılın analitik düşünme, yaratıcılık ve çözüm üretme gibi becerilerinin kazanıldığını vurguladı.

Eskişehir'deki okullarda rağbet gören bir proje olduğunu dile getiren Karakuş, 4004 projelerinin oldukça önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu tür çalışmaların, özellikle TÜBİTAK 4004 çalışmalarının 1 haftalık zaman diliminde çocuklara konuyu atölye çalışmalarıyla etkili bir şekilde vermesi açısından çok yararlı buluyorum. Belki de öğrenme ortamlarının, sınıflarımızdaki o sıralardan ve akıllı tahtanın ekranından uzaklaştırıp da doğanın içerisine aldığınız anda çocuklarımız daha eğlenceli bir süreç olarak yaşayacaklardır. Bu anlamda 1 hafta boyunca bu ekiple beraber olacak bütün arkadaşları yürekten kıskandığımı söylemek istiyorum. İnşallah biz de bir kıyısından, köşesinden bu çalışmalara dahil olmayı istiyoruz."