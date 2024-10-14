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        Eskişehir'de "Ortaokul Öğrencilerinin Hava Aracı Teknolojileriyle Buluşması Projesi" açılışı gerçekleştirildi

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4004 programınca desteklenen "Genç Zihinler Kanatlanıyor: Ortaokul Öğrencilerinin Hava Aracı Teknolojileriyle Buluşması" projesinin açılışı, Eskişehir Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:32
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        Eskişehir'de "Ortaokul Öğrencilerinin Hava Aracı Teknolojileriyle Buluşması Projesi" açılışı gerçekleştirildi
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        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4004 programınca desteklenen "Genç Zihinler Kanatlanıyor: Ortaokul Öğrencilerinin Hava Aracı Teknolojileriyle Buluşması" projesinin açılışı, Eskişehir Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

        Eskişehir'deki 30 ortaokul öğrencisinin 14-18 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinliklerle havacılık teknolojilerini tanımasını amaçlayan program, sunumlar ve sinevizyon gösterimiyle tanıtıldı.

        Açılış sunumunun ardından söz alan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş, TUBİTAK 4004 projeleriyle 21. yüzyılın analitik düşünme, yaratıcılık ve çözüm üretme gibi becerilerinin kazanıldığını vurguladı.

        Eskişehir'deki okullarda rağbet gören bir proje olduğunu dile getiren Karakuş, 4004 projelerinin oldukça önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Bu tür çalışmaların, özellikle TÜBİTAK 4004 çalışmalarının 1 haftalık zaman diliminde çocuklara konuyu atölye çalışmalarıyla etkili bir şekilde vermesi açısından çok yararlı buluyorum. Belki de öğrenme ortamlarının, sınıflarımızdaki o sıralardan ve akıllı tahtanın ekranından uzaklaştırıp da doğanın içerisine aldığınız anda çocuklarımız daha eğlenceli bir süreç olarak yaşayacaklardır. Bu anlamda 1 hafta boyunca bu ekiple beraber olacak bütün arkadaşları yürekten kıskandığımı söylemek istiyorum. İnşallah biz de bir kıyısından, köşesinden bu çalışmalara dahil olmayı istiyoruz."

        Hava aracı teknolojilerinin hızla geliştiğini anlatan Proje Yürütücüsü Dr. Fatma Avcı ise, proje sayesinde ortaokul öğrencilerinin hava araçlarının tasarım süreçlerini ve nasıl çalıştıklarını anlayabileceklerini kaydetti.

        Proje kapsamında çocuklara ilham verebilecek birçok atölye ve etkinlik hazırlandığını anlatan Avcı, "Amacımız, yaratıcı düşünmenizi teşvik etmek, sorunlara yenilikçi çözümler bulmanızı sağlamak ve takım çalışmasının gücünü keşfetmektir. Çünkü gelecekteki liderler, işbirliği yapabilen ve farklı düşünceleri bir araya getirebilen bireylerdir. Şimdi, bu güzel yolculuğa birlikte çıkmak üzere sizleri davet ediyorum. Hep birlikte, genç zihinlerin nasıl kanatlanabileceğini göreceğiz. Unutmayın ki, geleceğin hava aracı mühendisleri, tasarımcıları ve liderleri sizlersiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken tüm potansiyele sahipsiniz." dedi.

        Programa proje ekibi, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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