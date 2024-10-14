Eskişehir'de 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü metruk binada yakalandı

Yapılan incelemede C.S'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 33 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında ilçeye bağlı Doğançayır Mahallesi'nde arama kaydı bulunan bir kişinin metruk binada saklandığını belirledi.

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