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        Eskişehir'de 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü metruk binada yakalandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı metruk binada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:21
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        Eskişehir'de 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü metruk binada yakalandı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı metruk binada yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında ilçeye bağlı Doğançayır Mahallesi'nde arama kaydı bulunan bir kişinin metruk binada saklandığını belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda firari hükümlü C.S. metruk binada yakalandı.

        Yapılan incelemede C.S'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 33 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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