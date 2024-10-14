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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:57
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken 13 ruhsatsız tabanca, 141 fişek, 2 silah gövdesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.T, A.T, B.T. ve İ.G. tutuklandı, A.O, S.Ö. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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