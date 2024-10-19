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        Eskişehir'de "Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi" açıldı

        Eskişehir Valiliğinin himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleşen Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamındaki atölye çalışmalarında hazırlanan eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:58 Güncelleme: 19.10.2024 - 20:03
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        Eskişehir'de "Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi" açıldı
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        Eskişehir Valiliğinin himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleşen Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamındaki atölye çalışmalarında hazırlanan eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Küratörlüğünü Fırat Çakmak'ın yaptığı sergi, Vali Hüseyin Aksoy tarafından kurdele kesilerek açıldı.

        Emeği geçen sanatçılara teşekkür eden Aksoy, "İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, ekibine de teşekkür ediyorum. Kültür sanat yaşamımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Çalıştayın proje yönetmeni Günseli Toker, Vali Aksoy ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Beraberindekilerle "Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi"ni gezen Aksoy, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi alarak, katılım belgesi verdi.

        Açılışa, Vali Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile İl Kültür ve Turizm Müdür Bülent Avnamak ve diğer davetliler katıldı.

        Ulusal ve uluslararası sanatçıların eserlerinin sunulduğu sergide Anne Marie Grimler, Erdal Uzunoğlu, Erhan Şanal, Gabrielle Reeves, Günseli Toker, Hava Küçüköner, İrfan Dönmez, Jacques Schmitz, Mustafa Küçüköner, Nicole Huberty, Rıdvan Coşkun, Robin Çoban, Semra Hasgüleç gibi tanınmış isimlerin eserleri yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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