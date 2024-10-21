Eskişehir'de 4. sınıf öğrencilerine dijital bağımlılık eğitimi veriliyor

Eskişehir'de, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında başlatılan "Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi" ile kentteki 10 okulda öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerine dijital bağımlılık eğitim programı uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayı itibariyle başlatılan proje kapsamında ilk hafta etkinliklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu süreçte "Halk Sağlığı Tayfaları"nın, öğrencilere dijital cihaz kullanımının zararları hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Eğitim programı kapsamında öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bir resim etkinliği düzenlendi. Çocukların çizdiği resimler, okullarda oluşturulan 'Halk Sağlığı Köşesi'ne asıldı ve bu köşeler, proje boyunca yapılacak etkinliklerle sürekli güncellenecek." ifadesi kullanıldı.