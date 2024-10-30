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        Ortaokul öğrencisi Mihraç Kaya Cumhuriyet Koşusunda il birincisi oldu

        Sivrihisar Selmani Farisi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mihraç Kaya, katıldığı Cumhuriyet Koşusunda ipi göğüsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:39
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        Ortaokul öğrencisi Mihraç Kaya Cumhuriyet Koşusunda il birincisi oldu
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        Sivrihisar Selmani Farisi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mihraç Kaya, katıldığı Cumhuriyet Koşusunda ipi göğüsledi.

        Eskişehir Atletizm Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusunda, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Selmani Farisi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören Mihraç Kaya, küçük erkekler kategorisi'nde il birinicisi oldu.

        Kaya, elde ettiği başarıyla 10 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek olan Atatürk Koşusunda Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı.

        Ayrıca yarışmaya takım olarak katılan Selmani Farisi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de elde ettikleri başarıyla il üçüncüsü oldular.

        Galeri
        Galeri

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