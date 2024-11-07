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        AK Parti'li Nebi Hatipoğlu: "Eskişehir'de 2 bin 394 yeni konutla büyük bir atılım yapacağız"

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "25 yılda 24 yeni konut üretip hala vatandaşın gözünün içine baka baka 'engellendim' yalanını söyleyenlere inat, bu kentte depremde yıkılacak, modern gereksinimleri karşılayamayan tek konut bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:35
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        AK Parti'li Nebi Hatipoğlu: "Eskişehir'de 2 bin 394 yeni konutla büyük bir atılım yapacağız"
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "25 yılda 24 yeni konut üretip hala vatandaşın gözünün içine baka baka 'engellendim' yalanını söyleyenlere inat, bu kentte depremde yıkılacak, modern gereksinimleri karşılayamayan tek konut bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in en büyük sorununun kentsel dönüşüm ve yeni konut stoku açığı olduğunu, bunu uzun süredir anlatmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalıştığını vurguladı.

        Deprem fay hattındaki Eskişehir'de herkesin can ve mal güvenliğinden daha önemli bir konunun olmadığını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu konuda da yoğun görüşme ve mesailerimiz sonuç verdi elhamdülillah. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ), Eskişehir kent merkezinde 1800, Mihalgazi'de 100, Günyüzü'nde 120, Mahmudiye'de 98, Seyitgazi 88, Han'da ise 188 konutu ihaleye çıkıyor. Toplamda 2 bin 394 yeni konutla büyük bir atılım yapacağız. Şehrimize olan destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a hem şahsım, hem de hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. 25 yılda 24 yeni konut üretip hala vatandaşın gözünün içine baka baka 'engellendim' yalanını söyleyenlere inat, bu kentte depremde yıkılacak, modern gereksinimleri karşılayamayan tek konut bırakmayacağız."

        Nebi Hatipoğlu, yeni konut sahibi olmak isteyenlerin "www.toki.com.tr" web adresinden süreci takip edebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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