Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı
Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 6-7 Kasım'da aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.
"Silahla tasarlayarak adam öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Ş.V. ile "bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık ve hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan M.Y. yakalandı.
Söz konusu hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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