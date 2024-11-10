AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlığına olan inancıyla yol gösterdiğini belirterek, fikirlerinin halen Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını oluşturarak daima ilham kaynağı olmaya devam ettiği bildirdi.

10 Kasım'ın sadece bir anma günü olmadığının altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"10 Kasım aynı zamanda O'nun ideallerine olan bağlılığımızı tazelediğimiz bir gündür. Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı inşasının devamı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 86'ncı yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."