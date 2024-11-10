Eskişehir Valisi Aksoy, "Atatürk ile Bir Gün Galerisi"ni ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla, "Atatürk ile Bir Gün Galerisi" olarak hizmet veren Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk'ün Eskişehir ziyaretinde konakladığı Yeşil Efendi Konağı'nı ziyaret etti.

Vali Aksoy, 1890 yılında Cumhuriyetin ilk milletvekillerinden "Yeşil Efendi" lakaplı Halil İbrahim Efendi tarafından yaptırılan ve günümüzde Odunpazarı Belediyesi bünyesinde "Atatürk ile Bir Gün Galerisi" olarak hizmet veren Yeşil Efendi Konağı'nı ziyaret ederek, müze yetkililerinden bilgi aldı.

Müzede yer alan artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanarak Atatürk ile fotoğraf çektiren Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında andıklarını bildirdi. Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaretinde bir gece konakladığı binaya ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatan Aksoy, şunları söyledi "Cumhuriyetimizin ne zor şartlarda kurulduğunu çok iyi bilmek ve genç kuşaklara aktarmak durumundayız. Büyük zorluklarla verilen bu mücadelede yaşamını kaybeden bütün şehitlerimizi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla anıyoruz. Bize bıraktıkları Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci yüzyılda daha iyi bir noktaya taşımak adına bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."