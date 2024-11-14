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        Eskişehir'de bir markette çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:00
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        Eskişehir'de bir markette çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir markete gelen yabancı uyruklu Ghader T. ve arkadaşı Iman R. ile çalışanlar Soner S. ve Burak E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ghader T, yanında taşıdığı bıçakla Soner S'yi kolundan yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Soner S. ile darbedilen arkadaşı Burak E, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Darp sonucu yaralanan Ghader T. ve arkadaşı Iman R. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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