Eskişehir'de bir markette çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir markete gelen yabancı uyruklu Ghader T. ve arkadaşı Iman R. ile çalışanlar Soner S. ve Burak E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ghader T, yanında taşıdığı bıçakla Soner S'yi kolundan yaraladı.