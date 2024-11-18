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        Eskişehir'de devrilen otobüsteki yolcu, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı atlatmış

        Eskişehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından yaralı kurtulan 41 kişi arasındaki yolcu Soykan Kaya, yanında oturan 4 kişinin emniyet kemerleri takılı olmadığı için araçtan fırladığını, kendisinin ise hafif yaralı kurtulduğunu anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:33 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:33
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        Eskişehir'de devrilen otobüsteki yolcu, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı atlatmış
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        Eskişehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından yaralı kurtulan 41 kişi arasındaki yolcu Soykan Kaya, yanında oturan 4 kişinin emniyet kemerleri takılı olmadığı için araçtan fırladığını, kendisinin ise hafif yaralı kurtulduğunu anlattı.

        Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan yolculardan Soykan Kaya'nın (32) Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

        Taburcu edilen Kaya, gazetecilere, eşine Eskişehir'den otomobil satın almak için Alanya'dan otobüse bindiğini, kaza sırasında ise uyuduğunu dile getirdi.

        Otobüsün devrilmesiyle uyandığını anlatan Kaya, "Uyandığımda takla atıyorduk, en arka koltukta 4 kişi oturuyorduk. Kaza sonrasında yanımda kimse yoktu. Bir kişi camdan, bir kişi de ortadan fırladı. İnsanlar çok kötü haldeydi. Uyandığımda baş aşağıydım, en sağda oturan arkadaş koridorun ucundaydı. Onlarda kemer yoktu. Ben araçta bir süre bekledim. İnsanlara yardım etmeye çalıştım. Akıllı saatim sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezi beni aradı. Onlara konum attım. Sonra bir kaç araba durdu yanımızda, ambulanslar geldi" diye konuştu.

        Kaya, kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Emniyet kemerim sayesinde kurtuldum. Çünkü yanımdaki hiçbir yolcu yerinde durmuyordu, herkes fırladı. Ben ise yerimde kaldım. Sadece diğer yolcuların bana çarpmasıyla hafif yaralandım. Otobüsün üzerindeki demirler devrildi. İnsanların vücudunu kesti. Demirlerden biri şans eseri omzumda duruyordu, kafama gelmedi. Böyle yolculuklarda önlem almaya çalışıyorum. Kemer taktım ve gerçekten kemer sayesinde hayata tutundum."

        Yolculuk esnasında yolcuların emniyet kemerlerini takmaları için otobüste çok kez anons yapıldığına değinen Kaya, "Taktığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anonsları maalesef bazı yolcular dikkate almadı." dedi.

        Bu arada, otobüsün kazadan önce olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonunun önünden geçtiği anlar, iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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