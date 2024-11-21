Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki fizik tedavi ünitesinde yatarak tedavi hizmeti verilmeye başlandı

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde, modern tıbbi donanım, hizmet sunum kapasitesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasının yanı sına ilçedeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişim imkanları da bulunuyor.

Sivrihisar Devlet Hastanesinde ortopediden fizik tedaviye, diş hekimliğinden kadın doğuma kadar birçok bölümde hizmet sunuluyor.

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