Kurgusal karakterleri "art doll" ile gerçek hayata taşıyor

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan Ceyda Oskay Can, yün ve çeşitli malzemelerin kullanımıyla oluşturulan sanatsal bebek yapımı "art doll" ile kitap ve film karakterlerine hayat veriyor.

Bir sivil toplum kuruluşunda eğitim uzmanı olarak görev yapan 43 yaşındaki Can, 2015 yılında arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı bez bebek yapım kursunda sanatsal bebek dalıyla tanıştı. Katıldığı oturumlarda kendisini geliştiren Can, meslek edindirme kurslarıyla da becerisini ilerletti.

Kitap ve filmlerden esinlenerek tasarımlarını şekillendiren Can, "Küçük Prens", "Pippi Uzunçorap" gibi çocuk kitaplarındaki karakterlerin bez bebeklerini üretiyor.

- "Ruhu çocuk olan yetişkinlerin de oyuncağı"

Tasarladığı bez bebekler için atık materyallerden de yararlanan Can, geri dönüşüm kültürüne katkı sunuyor.

Sanatsal bebeğin oyuncaklardan farklı olduğunu, her parçanın hikayesinin bulunduğunu belirten Can, "Art doll bebeğin yapımı farklı, tamamen el emeğiyle üretiliyor. Sadece çocukların değil ruhu çocuk olan yetişkinlerin de oyuncağı. Bunları kitap köşelerinde, evlerinde sergilemek için alanlar da var." dedi.

Can, hangi karakteri oluşturacağına atölyesinde karar verdiğini, bazen bir ayakkabı, küçük sepet, ortaokul yıllarından kalma saç tokasının ilham kaynağı olduğunu anlattı.