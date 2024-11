AK Parti'nin Sivrihisar ve Günyüzü kongreleri yapıldı

Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Sivrihisar'da Mehmet Potoğlu ve Günyüzü'nde Mustafa Çınar ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İnönü, Mihalıççık, Sarıcakaya, Mihalgazi, Han, Çifteler, Seyitgazi, Mahmudiye, Alpu, Beylikova, Tepebaşı ilçelerinin ardından Sivrihisar ve Günyüzü ilçe kongreleriyle süreci alınlarının akıyla tamamlamış bulunduklarını belirtti.

İlçeye girerken sanki Sivrihisar'ın renginin solmuş, eski renkli havası kalmamış gibi hissettiğini ifade eden Albayrak, "İlçe de tabiri caizse ruh gitmiş. Eskiden UNESCO, Kilim Müzesi, festivaller ile anılan Sivrihisar şimdilerde saçma sapan konular ile anılır hale geldi. Bu konuları biliyorsunuz. Konuşmaya lüzum dahi yok. Gerçekten ilçemiz adına üzülüyorum. İlçemizin tekrar ruha kavuşması ve rengini bulması sizlere bağlı. Asla moral bozmayacağız, yeise kapılmayacağız. Sivrihisar'ı eski ruhuna kavuşturmak için bugünden tezi yok gayret etmeye devam edeceğiz. Şimdiden her birinize emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin samimi gayretlerine şahsın adına şahidim. Çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte her işin, her zorluğun üstesinden geleceğimizi asla unutmayın." değerlendirmesinde bulundu.