Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Eskişehir'de ilçe kongresinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Biz hiçbir ayrımcılık yapmadık. Etnik milliyetçilik, dinsel milliyetçilik yapmadık. Kesinlikle bölgesel milliyetçilik yapmadık. Sadece hizmet ettik. Bu ülkeyi güçlendirmek için hizmet ettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 20:09 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Eskişehir'de ilçe kongresinde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Biz hiçbir ayrımcılık yapmadık. Etnik milliyetçilik, dinsel milliyetçilik yapmadık. Kesinlikle bölgesel milliyetçilik yapmadık. Sadece hizmet ettik. Bu ülkeyi güçlendirmek için hizmet ettik." dedi.

        Demiröz, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde partisinin Odunpazarı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yüzde 95'e yakını tamamlanan ilçe kongreleriyle yenilenmeye, tazelenmeye devam ettiğini söyledi.

        İl kongrelerinin de başladığını belirten Demiröz, "Kongre sürecimiz gayet sağlıklı şekilde ilerliyor. İnşallah yakın zamanda 920 ilçe kongremizi tamamladıktan sonra büyük kongremizi de Cumhurbaşkanı'mızın takdiriyle takvime göre ramazandan önce veya Ramazan Bayramı'ndan sonra inşallah tamamlayıp AK Parti olarak bu ülkeyi nice yıllar yönetmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Demiröz, milletin kurduğu bir dava, hizmet partisi olan AK Parti'nin alternatifinin bulunmadığını dile getirdi.

        Son yerel seçim sonuçlarını hatırlatan Demiröz, "Muhalefet, belediye başkanlıklarından bir kısmını almış olabilir. Hepsini görüyorsunuz, izliyorsunuz. Allah aşkına bir tane projeleri yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de yok. Biz bu ülkeyi, bu kadar güzel insanı, 85 milyonu bunların sadece heykel sevdası veya konser sevdasıyla baş başa bırakamayız." diye konuştu.

        Demiröz, Türkiye'nin onlarca yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletildiğini belirterek şöyle devam etti:

        "Niye almazsınız? Almazlar çünkü bizim kültürümüz farklı. Biz bu nedenle içeride sağlam duracağız, içeriyi tahkim edeceğiz ama yok ki öyle muhalefet partileri. Beraber milletvekili olduğumuz Özgür Özel Bey, genel başkan oldu. Ümitlendik, bazı söylemleri oldu. İki adım ötede, gittiği yerden ertesi gün 'U' dönüşü yaparak konuşuyor. Allah aşkına biraz dik dur, söylediğinin arkasında dur. Öyle bir parti var karşımızda, sözüm ona en büyük muhalefet partisi. Liderinin kim olduğunu sorsam herkes başka isim verecek."

        Vedat Demiröz, Türkiye'nin 40 yıldır terör belasıyla uğraştığını ifade etti.

        Kendisinin de Kürt olduğunu belirten Demiröz, "Ben Bitlisliyim. 3 dönem Bitlis milletvekilliği yaptım. Bir dönem de İstanbul milletvekilliği yaptım. Bana bugüne kadar 'Sen Kürt'sün' diye 'Şunu olamazsın, şuraya gidemezsin, vekil olamazsın' mı dediler? Kime denilmiş bu ülkede? AK Parti, hizmet partisi. Batıya ne yaptıysak doğuya da yaptık, güneye ne yaptıysak kuzeye de onu yaptık. Bugün gelin bakın, Van, Diyarbakır, Erzurum... Allah aşkına Eskişehir'den ne farkı var?" dedi.

        Kongrede, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel, Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve tek listeyle gidilen seçimde yeniden İlçe Başkanlığına getirilen Engin Vural da katılımcılara hitap etti.

        Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de bir mahallede taziye yemeği kaldırıldı
        Eskişehir'de bir mahallede taziye yemeği kaldırıldı
        Eskişehir'de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlendi
        Eskişehir'de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlendi
        ESVAK üyeleri ve burslu öğrenciler, genel kurul toplantısında buluştu
        ESVAK üyeleri ve burslu öğrenciler, genel kurul toplantısında buluştu
        Eskişehir'de okullar arası futbol turnuvasının ödül töreninde kavga çıktı
        Eskişehir'de okullar arası futbol turnuvasının ödül töreninde kavga çıktı
        Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede (2)
        Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede (2)
        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (3)
        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (3)