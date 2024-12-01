Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetimi

Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 279 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Kasım'da il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 167 firmada 2 bin 931 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 42 firmada 210 ürünün denetlendiği belirtildi.