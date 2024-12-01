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        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetimi

        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 279 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:38
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        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetimi
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        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 279 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Kasım'da il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 167 firmada 2 bin 931 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 42 firmada 210 ürünün denetlendiği belirtildi.

        6502 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 279 bin 400 lira idari para cezası uyguladığı kaydedilen açıklamada, "Haksız Fiyat Artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Tüketicilerimiz şikayetlerini Alo 175 tüketici hattına iletebilirler." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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