Eskişehir'de işitme engellilerin hazırladığı "Buğdaydan Nefese" kısa filmi gösterime girdi

Eskişehir Valiliği himayesinde Anadolu Üniversitesi katkılarıyla hazırlanan, işitme engellilerin rol aldığı "Buğdaydan Nefese" kısa filmi gösterime girdi.

Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü himayesinde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı katkılarıyla işitme engelliler tarafından hazırlanan "Buğdaydan Nefese" kısa filmi Vali Hüseyin Aksoy'un katıldığı programla gösterime girdi.

Nevzat Özoğlu yönetmenliğinde prodüksiyon ekibinin bir kısmı, oyuncu kadrosunun ise tamamı işitme engellilerden oluşan filmin gösterimi ilgiyle karşılandı. Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin "Buğday mı Nefes mi?" menkıbesini konu alan filmde rol alan oyuncular, programda izleyicilerle bir araya geldi. Vali Aksoy, Eskişehir'in kültür ve sanat bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Yunus Emre ile ilgili kısa filmde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İşitme engelli bireylerin rol almasının ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün filmi daha kıymetli hale getirdiğini kaydeden Aksoy, "Her kurum kendi imkanlarıyla ve özveriyle yapılan bir çalışmayla bu sonuçlandı. Bu filmde rol alan insanlar daha önce deneyimi olmayan, ilk defa bu filmde rol alarak bu filmin oluşmasına katkı sağladılar. Böylesine önemli ve duyarlı bir hale getiren bu boyutunu da sizlerin dikkatine sunmak isterim. Onların toplumdan uzaklaşmadan, yaşamın içerisinde, ekonomik yaşamın içerisinde yer almalarını sağlamak hepimizin arzusu. " diye konuştu.

Engelli bireylerin sorunlarını çözmek üzere çeşitli adımlar atıldığına değinen Aksoy, "Bugün yine İŞKUR Müdürlüğümüz tarafından engellilere tanınan hibe programları kapsamında kaynak alıp iş yeri açan işletmelerimizin bir kısmını ziyaret ettim. Almış oldukları hibelerle kendi işlerini kurarak, ayaklarının üstünde durmaya ve yaşam mücadelesine devam eden arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onların bu gayretini, cesaretlerini gördükçe diğer engellilerimizin de onlar gibi olacağı konusunda en ufak bir şüphemiz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılan izleyicilerden işitme engelli Burak Uyanık, kısa filmin ders niteliğinde olduğunu kaydederek işaret dili tercümanı yardımıyla şu ifadeleri kullandı: "Oldukça etkili, farkındalık yaratan bir film. Aslında işitme engellilerin de 'yapamam' gibi düşüncelerinin olmadığını, işitme engellilerin de normal insanlar gibi olduğunu gösterdi. Filmde oynayan bütün arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum."