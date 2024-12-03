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        Eskişehir'de işitme engellilere kolaylık için 40 kamu personeli işaret dili öğrendi

        Eskişehir Valiliği himayesinde başlatılan "Ellerim Sesin Olsun" projesi kapsamında, gönüllü 40 kamu personeline işaret dili eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:05
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        Eskişehir'de işitme engellilere kolaylık için 40 kamu personeli işaret dili öğrendi
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        Eskişehir Valiliği himayesinde başlatılan "Ellerim Sesin Olsun" projesi kapsamında, gönüllü 40 kamu personeline işaret dili eğitimi verildi.

        Vali Hüseyin Aksoy, gazetecilere, engellilerin toplumdan uzaklaşmadan toplumsal yaşamın ve ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlamanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

        Aksoy, Valilik koordinasyonunda "Ellerim Sesin Olsun" projesini başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Kamu kurumlarına çeşitli nedenlerle başvuran engellilerimizin dertlerini anlatabilmelerine yardımcı olmak üzere gönüllü kamu çalışanlarımızdan tercümanlık yapacak arkadaşlarımızı belirleyerek onlara eğitim verdik ve geçtiğimiz günlerde sertifikalarını teslim ettik. Elektrik idaresine, telekomünikasyon idaresine giderek derdini anlatmakta zorlanan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek ve onlara destek olmak adına toplumda büyük bir karşılık bulduk. Hatta bazı kurumlarımız, bu projeye katılmak istediklerini belirterek yeni taleplerle bize başvurdu. Amacımız, engelli vatandaşımızın sorununu en iyi şekilde çözmektir."

        Bu arada, proje kapsamında Valilik tarafından hazırlanıp sosyal medya hesaplarında paylaşılan kısa videoda, Vali Aksoy'un, işitme engelli bir vatandaşı işaret diliyle "Biz sizin için buradayız." ifadesini kullanarak karşılamasına yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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