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        Eskişehir'de kalkınma ajansı desteğiyle kurulan fabrikada yıllık 20 ton turşu üretiliyor

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de Mihalgazi Belediyesince yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen proje kapsamında kurulan turşu fabrikasında yıllık 20 tonluk üretim gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:27
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        Eskişehir'de kalkınma ajansı desteğiyle kurulan fabrikada yıllık 20 ton turşu üretiliyor
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de Mihalgazi Belediyesince yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen proje kapsamında kurulan turşu fabrikasında yıllık 20 tonluk üretim gerçekleştiriliyor.

        Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Mihalgazi ilçesinde bölgenin tarımsal potansiyelini verimli hale getirmek ve genç istihdamını artırmak amacıyla 2021 yılında "Toprağın Bereketi Sofralarda" projesi başlatıldı.

        Mihalgazi ilçesinin Sakarı mevkisinden adını alan "Sakarı Ev Tipi Turşu Fabrikası", sağlanan desteklerle belediye arazisinde inşa edilerek 2022 yılında üretime geçti.

        İlçede ve çevredeki yerleşim birimlerinde üretilen domates, salatalık ve biberi üretim hattında işleyen turşu fabrikası, ürünlerini Eskişehir başta olmak üzere çevre illere satıyor.

        Fabrika, 11 kişiye istihdam sağlıyor. Bölgede kurulan ilk sebze işleme tesisi olan fabrika, üreticilerinden alınan mahsullerden yıllık 20 tonluk salatalık, lahana, havuç ve karışık turşu üretiyor.

        - "Projeye 10 milyon lira destek sağladık"

        BEBKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkan Vekili Erhan Öztürk, AA muhabirine, bölgedeki ürünlerin turşu yapımına oldukça uygun olduğunu dile getirdi.

        Kalkınma ajansı projelerinin birçok noktada hayata geçtiğini anlatan Öztürk, "Projemizin yürütücüsü Mihalgazi Belediyesi, biz ise destekleyici kurum olarak yer aldık ve BEBKA olarak projeye 10 milyon lira destek sağladık. Projenin amacı ilçede üretilen tarımsal ürünlerin işlenip turşu haline getirilerek hem ilçe istihdamına katkı sağlamak hem de üretilen yerel ürünlerin katma değerini artırmak. Projemiz başarılı bir şekilde tamamlandı ve şu anda üretim devam ediyor. Bunun gibi projeleri Eskişehir, Bilecik ve Bursa illerimizin ilçelerinde yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

        - "Sistem oturdukça, yurt dışı satış da mümkün olacaktır"

        Üretim tesislerinin bölgeye canlılık kattığını kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

        "Buradaki öncelikli amacımız kadınların istihdam edilmesiydi. Özellikle sezonun yoğun olduğu dönemde ilçede yaşayan kadınlarımız çalışarak gelir elde etme imkanı buldu. Proje ile ilçemizde atıl kalan topraklarımız işlenerek Türkiye ekonomisine katkı sunuldu ve gençlerin ilçede kalması teşvik edildi. Yaşadıkları ilçenin ekonomik refahı arttıkça burada büyüyen gençler da kalmak için motive oluyor. Hem burada iş bulma imkanı sağlanıyor hem de ürünler tarlada kalmıyor. Fabrika ilk üretimini yaptığı için ağırlıklı olarak yurt içine satış yapılıyor. Elbette sistem oturdukça, yeni pazarlar bulundukça yurt dışı satış da mümkün olacaktır."

        Fabrikanın sorumlu yöneticisi Büşra Koç ise ağustos-eylül aylarında üretim sezonunun başladığını belirterek, çiftçilerle üretim hakkında sık sık iletişim kurduklarını dile getirdi.

        Gençlerin istihdam edilmesinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Koç, "Belediye öncülüğündeki projemiz BEBKA destekleriyle gerçekleştirildi. Bundan dolayı BEBKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. BEBKA sayesinde makinelerimizin çoğunu tam destekli olarak aldık. Şu an Eskişehir ve çevre illere satış yapılsa da yurt dışına da satış yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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