BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında arttırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır." dedi.

Destici, Eskişehir Alperen Ocakları İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, bugün enflasyon rakamlarının açıklandığını belirterek, bu veriler ışığında asgari ücret ve en düşük emekli maaşı rakamlarının konuşulduğunu söyledi.

- "Suriye toprak bütünlüğünü kendisi koruyamazsa Türkiye kendi üzerine düşeni yapar"

Suriye'nin kendileri için bir ibret vakası olduğuna dikkati çeken Destici, "Bu coğrafyadaki bütün ülkeler bütün ülkeler istisnasız, her an her türlü emperyalist saldırıyla karşı karşıya kalabilirler. Biz şu anda askeri bir saldırıyla karşı karşıya değiliz. 40 yıldır emperyalistler terör örgütleri aracılığıyla Türkiye'ye savaş açmış vaziyetteler." ifadesini kullandı.