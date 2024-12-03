Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy engelli girişimcileri ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) destekleriyle işletme kuran engelli girişimcileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy engelli girişimcileri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) destekleriyle işletme kuran engelli girişimcileri ziyaret etti.

        Program kapsamında 2 firmayı ziyaret eden Aksoy, işletme sahiplerine hediye vererek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

        Görüşmede işletme sahipleriyle sohbet eden Aksoy, yapılan girişimlerle alakalı bilgi aldı.

        Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önemli olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, şunları söyledi:

        "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işletmeci arkadaşlarımızı kutluyorum. Eskişehir genelinde baktığımızda, İŞKUR hibe desteğiyle iş kuran 17 engelli vatandaşımız var. Sadece 2024 yılında 6 işletmemiz bu desteklerden yararlandı. Amacımız, bunların sayısını artırmak ve toplumda daha fazla engelli işletmecilerin olmasını sağlamak. Bu anlamda arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Kendilerinin bu anlamdaki faaliyetlerinin diğer engelli vatandaşlarımıza da örnek oluşturmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Küçük adanın büyük savaşı
        Küçük adanın büyük savaşı
        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı!
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
        Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
        Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu
        Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!

        Benzer Haberler

        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Eskişehir'de yangın çıkan evdeki kadın ölü bulundu
        Eskişehir'de yangın çıkan evdeki kadın ölü bulundu
        Eskişehir'de işitme engellilerin hazırladığı "Buğdaydan Nefese" kısa filmi...
        Eskişehir'de işitme engellilerin hazırladığı "Buğdaydan Nefese" kısa filmi...
        Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        18 yaşındaki Mert'in öldüğü kaza kamerada
        18 yaşındaki Mert'in öldüğü kaza kamerada