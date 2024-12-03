Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR’de Ayşe Aslancı (48) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek iki kedisiyle birlikte hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde Ayşe Aslancı’nın oturduğu 3 katlı apartmanın giriş dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, ev sahibi Ayşe Aslancı ile iki kedisi ölü olarak bulundu.