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        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        ESKİŞEHİR'de Ayşe Aslancı (48) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek iki kedisiyle birlikte hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 04:41 Güncelleme: 03.12.2024 - 04:45
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        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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        ESKİŞEHİR’de Ayşe Aslancı (48) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek iki kedisiyle birlikte hayatını kaybetti.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde Ayşe Aslancı’nın oturduğu 3 katlı apartmanın giriş dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, ev sahibi Ayşe Aslancı ile iki kedisi ölü olarak bulundu.

        Ayşe Aslancı’nın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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