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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:50
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iki şüphelinin Ankara'dan temin ettikleri uyuşturucuyu satmak amacıyla Sivrihisar'a getirecekleri bilgisine ulaştı.

        Sivrihisar'da şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 27,6 gram sentetik uyuşturucu ile iki adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        - Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir Sivrihisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir kişinin kaçak yollardan temin ettiği tütün doldurulmuş makaronları (filtreli sigara kağıdı) satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce şüphelinin iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 318 dal içine tütün doldurulmuş makaron, 350 gram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün, 1900 dal bandrolsüz ve hologramsız makaron, faturasız kurusıkı tabanca, 5 adet tütün doldurma aparatı ve 350 küçük boy kilitli poşet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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