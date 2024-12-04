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        Eskişehirli üreticinin yüksek kalitedeki balı uluslararası yarışmada birinci seçildi

        Eskişehir'de yaşayan fabrika çalışanı Hakkı İşçi, hobi olarak başladığı arıcılıkta yüksek besin değerine ulaştırdığı balıyla "8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi"ndeki yarışmada birinciliği elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:17
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        Eskişehirli üreticinin yüksek kalitedeki balı uluslararası yarışmada birinci seçildi
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        Eskişehir'de yaşayan fabrika çalışanı Hakkı İşçi, hobi olarak başladığı arıcılıkta yüksek besin değerine ulaştırdığı balıyla "8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi"ndeki yarışmada birinciliği elde etti.

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansınca Marmaris ilçesinde 24-27 Kasım'da gerçekleştirilen kongre kapsamında bal yarışması düzenlendi.

        Eskişehir'in Alpu ilçesi kırsal Ağaçhisar Mahallesi'nde 10 yıldır arıcılıkla uğraşan 40 yaşındaki İşçi, İç Anadolu ile Karadeniz bölgeleri sınırındaki Sündiken Dağları'nın eteklerinde 50 kovanda ürettiği 1793 miligram prolin değerine sahip Ağaçhisar balıyla yarışmaya katıldı.

        Yurt içi ve dışından yarışmada yer alan balların, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarı'nda yapılan kalıntı ve katkı analizlerinde, görünüm, renk, koku, tat, aroma, doku ve akışkanlığı test edildi.

        "Çam Balı ve Salgı Balları" kategorisinde yerli ve yabancı jüri huzurunda antibiyotik, şeker profili, diastaz aktivitesi ve prolin değeri ölçümleriyle en yüksek puanı alan İşçi'nin ürünleri birinci seçildi.

        - "Talep çok olduğu için 1 yıl sonrasına randevu veriyorum"

        Hakkı İşçi, AA muhabirine, arıların bitki özlerini alması için kovanlarını ilçenin ormanlarında farklı noktalara götürdüğünü, bunun meşakkatli bir süreç olduğunu söyledi.

        Oksijen miktarının yüksek olduğu, endemik ve kaliteli bitkilerin bulunduğu bölgeleri tercih ettiğini belirten İşçi, "Oralarda ayılar da var. Kimi zaman etrafına güneş enerjili elektrik teli çekerek önlem alıyorum. Doğanın dengesini bozmadan, hayvanlara zarar vermeden alıyorum tabii ki bu önlemleri çünkü arılarıma da zarar gelsin istemiyorum. Birkaç kez kovanlarım yıkılsa da devam ettim. Gerçekten zor şartlarda bal üretiyorum. Güvenliği sağlamak çok zor oluyor ama kaliteli bal için bunu göze alıyorum." diye konuştu.

        İşçi, elde ettiği balın kalitesi analizlerle kanıtlandığı için çok mutlu olduğunu, uluslararası yarışmadaki birincilikle mutluluğunun katlandığını anlattı.

        Ülkesine ve şehrine yeni bir değer katmaya kararlı olduğunu dile getiren İşçi, şunları kaydetti:

        "Farklı renklerde, çok farklı tatlarda, çok farklı kokularda rengarenk ballar üretiyorum. Yaptığım işi zirveye taşıdığım, Ağaçhisar'ı ve şehrimi tanıttığım için gerçekten çok mutluyum. Yarışmaya 14 ülke katıldı ve 3 farklı kategoride yarıştık. Hobi olarak başladığım bu işte Türkiye'nin zirvesine uzanmak çok güzel bir duygu. İşimi büyütüp insanların sağlığına daha fazla katkı yapmak en büyük hedefim. Yarışmadan sonra Türkiye'nin birçok yerinden insanlar ulaştı ve talep arttı. Bulunduğum bölge bu konuda çok elverişli, gerçekten güzel, kaliteli ballar alıyorum. Ballar birkaç ay içinde bitiyor, hemen tüketiliyor. Talep çok olduğu için 1 yıl sonrasına randevu veriyorum. İnsanlar alabilmek için mecburen sıraya giriyor. Kovan sayısı az geliyor, talep çok olduğu için yetişemiyorum. İnşallah bu işi daha da ileriye götüreceğim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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