İpek Göztepe Quintet, EBB Caz ve Oda Müziği Günleri'nde müzikseverlerle buluştu

Selen Gülün'ün piyano, İpek Göztepe Quintet'in vokal, Kaan Karadavut'un trompet, Anıl Deniz'in kontrbas ve Simon Shiriaev'in davulla yer aldığı konserde sanatseverler, Betty Carter'ın farklı stillerde ürettiği doğaçlama ve parçalarını dinledi.

Caz sanatçısı Betty Carter’ın hem yazdığı hem de yorumladığı parçaların seslendirildiği konserde grup performansı sergilendi.

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