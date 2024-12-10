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        Mihalıççık'ta jandarma ekipleri kamu personeli ve muhtarlara seminer verdi

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince verilen seminerde kamu kurum personeli ile mahalle muhtarlarına çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:39
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        Mihalıççık'ta jandarma ekipleri kamu personeli ve muhtarlara seminer verdi
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince verilen seminerde kamu kurum personeli ile mahalle muhtarlarına çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

        Kadına yönelik şiddetle mücadele, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, güvenli internet ve dolandırıcılık konularının anlatıldığı seminerde bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Seminerin ardından jandarma ekipleri, ilçenin Çardak Mahallesi'nde bir yaşlı ve bir görme engelli vatandaşı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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