Mihalıççık'ta jandarma ekipleri kamu personeli ve muhtarlara seminer verdi

Seminerin ardından jandarma ekipleri, ilçenin Çardak Mahallesi'nde bir yaşlı ve bir görme engelli vatandaşı ziyaret etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, güvenli internet ve dolandırıcılık konularının anlatıldığı seminerde bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince verilen seminerde kamu kurum personeli ile mahalle muhtarlarına çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

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