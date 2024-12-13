Eskişehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Operasyonda, 23 litre etil alkol, 12 litre kaçak viski, 11 şişe satışa hazır vaziyette kaçak alkol, 27 litre kaçak alkol, 8 litre sahte rakı, 7 şişe sahte bandrollü viski, 6 şişelenmiş sahte rakı, 5 şişelenmiş sahte viski, 3 şişe aroma verici, 31 sahte alkol üretiminde kullanılan ölçü kabı ve sıvı alma aparatı ve sahte alkol üretiminde kullanılan 20 kit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince 11-12 Aralık'ta kaçak ve sahte alkol üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

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