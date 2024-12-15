Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig maçını 30 bin 358 seyirci izledi

Türk futbolunun köklü takımlarından Eskişehirspor, mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Manavgat Belediyespor'a karşı oynadığı maçta 30 bin 358 biletli taraftarının desteğini aldı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan 11. hafta karşılaşmasına kırmızı-siyahlı ev sahibi kulübün taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden taraftarın Eskişehirspor'a destek vermek üzere stada akın etti.

Statta çok güzel bir atmosfer olduğunu vurgulayan Entok, "30 küsur bin kadar bir taraftarımız vardı. Eskişehirspor'un zaten ligi olmaz. Bugün sıra taraftarımızdaydı. Onlar da üstüne düşeni fazlasıyla yaptılar. Eskişehirspor her zaman taraftar liginde şampiyondur. Bundan sonra da böyle olacak. İnşallah sene sonunda da şampiyonluğu göğüsleriz." diye konuştu.