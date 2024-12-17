Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişiler ile okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişiler ile okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Arananlara yönelik 1539 personelin 183 uygulama noktasında görev yaptığı uygulamada, kimlik bilgileri sorgulanan 149 kişi hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

        Bu kişilerden 39'unun 5 yıla kadar, 5'inin 5 ila 10 yıl arasında, 4'ünün ise 10 yıl ve üzerinde değişen hapis cezalarıyla arandığı tespit edildi.

        Söz konusu şüpheli ve hükümlüler hakkında işlem başlatıldı.

        - 9 servis aracı sürücüsüne ceza kesildi

        Polis ve jandarma ekiplerince 112 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, kusurlu görülen 9 servis aracı ve sürücüsüne ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

        Okul çevrelerindeki 40 kahvehane, 48 market ve tekel bayisi, 2 oyun salonu ile 71 park da ekiplerce denetlendi.

        Ayrıca, 255 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başladığı iddiası
        Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başladığı iddiası
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Ya birdenbire ay yok olursa?
        Ya birdenbire ay yok olursa?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Ünlü borsacı tutuklandı
        Ünlü borsacı tutuklandı
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        "Ocak ayında gereken yapılacak"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
        Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
        Eğlence mekanındaki silahlı kavgada yaralandı; gizlice polisi izlerken yaka...
        Eğlence mekanındaki silahlı kavgada yaralandı; gizlice polisi izlerken yaka...
        Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig maçını 30 bin 358 seyirci izledi
        Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig maçını 30 bin 358 seyirci izledi
        MÜSİAD Eskişehir üyeleri "Vergi Konularında Bilgilendirme ve İstişare Topla...
        MÜSİAD Eskişehir üyeleri "Vergi Konularında Bilgilendirme ve İstişare Topla...
        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıl...
        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıl...
        Antika dükkanında eski gramofonların ömrünü uzatıyor
        Antika dükkanında eski gramofonların ömrünü uzatıyor