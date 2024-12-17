Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişiler ile okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Arananlara yönelik 1539 personelin 183 uygulama noktasında görev yaptığı uygulamada, kimlik bilgileri sorgulanan 149 kişi hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Bu kişilerden 39'unun 5 yıla kadar, 5'inin 5 ila 10 yıl arasında, 4'ünün ise 10 yıl ve üzerinde değişen hapis cezalarıyla arandığı tespit edildi.

Söz konusu şüpheli ve hükümlüler hakkında işlem başlatıldı. - 9 servis aracı sürücüsüne ceza kesildi Polis ve jandarma ekiplerince 112 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, kusurlu görülen 9 servis aracı ve sürücüsüne ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı. Okul çevrelerindeki 40 kahvehane, 48 market ve tekel bayisi, 2 oyun salonu ile 71 park da ekiplerce denetlendi.