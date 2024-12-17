Eskişehir'de gelecek yıl 3 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi açılacak

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kentte faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezlerine gelecek yıl yenilerinin ekleneceğini açıkladı.

Bildirici, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık hizmetlerinin tanıtılması ve vatandaşların bu hizmetlere kolay erişimini sağlamak amacıyla düzenlenen basın toplantısında, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'de obezite, bağımlılık ve sezaryen doğum oranlarının artış gösterdiğini, Sağlıklı Hayat Merkezinin bu verileri düzeltmeye yönelik çalıştığını belirten Bildirici, "Örneğin bu Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sosyal çalışmacı grubumuz var. Diğer önemli bir grup; fizyoterapistler ve psikologlar. Psikologlarımız marifetiyle gençlerimizi, adil insanlarımızı ve erişkinlerimizin psikolojik travmalara karşı dayanıklılığını artıracak gerek kurum içinde gerekse kurum dışında birçok eğitim faaliyetleri icra ediyoruz." dedi.

Bildirici, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çocuk gelişim uzmanlarının da hizmet verdiğini, hastanelerdeki ilgili uzmanlık dallarıyla koordineli çalışarak hem kurum içinde hem de kurum dışında çocukların psikososyal gelişimlerine ciddi anlamda destek olduklarını anlattı.

Bu merkezlerdeki diğer hizmetlere değinen Bildirici, şu bilgileri paylaştı: