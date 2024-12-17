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        Eskişehir'de gelecek yıl 3 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi açılacak

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kentte faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezlerine gelecek yıl yenilerinin ekleneceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:53
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        Eskişehir'de gelecek yıl 3 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi açılacak
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kentte faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezlerine gelecek yıl yenilerinin ekleneceğini açıkladı.

        Bildirici, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık hizmetlerinin tanıtılması ve vatandaşların bu hizmetlere kolay erişimini sağlamak amacıyla düzenlenen basın toplantısında, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Türkiye'de obezite, bağımlılık ve sezaryen doğum oranlarının artış gösterdiğini, Sağlıklı Hayat Merkezinin bu verileri düzeltmeye yönelik çalıştığını belirten Bildirici, "Örneğin bu Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sosyal çalışmacı grubumuz var. Diğer önemli bir grup; fizyoterapistler ve psikologlar. Psikologlarımız marifetiyle gençlerimizi, adil insanlarımızı ve erişkinlerimizin psikolojik travmalara karşı dayanıklılığını artıracak gerek kurum içinde gerekse kurum dışında birçok eğitim faaliyetleri icra ediyoruz." dedi.

        Bildirici, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çocuk gelişim uzmanlarının da hizmet verdiğini, hastanelerdeki ilgili uzmanlık dallarıyla koordineli çalışarak hem kurum içinde hem de kurum dışında çocukların psikososyal gelişimlerine ciddi anlamda destek olduklarını anlattı.

        Bu merkezlerdeki diğer hizmetlere değinen Bildirici, şu bilgileri paylaştı:

        "Sigara Bırakma Polikliniklerimiz var. Bu konuda sertifikalı, yetkin, bu konuyla ilgili süreçlerini tamamlamış sağlık profesyoneli hekim arkadaşlarımız çalışmakta. Şöyle bir istatistik paylaşayım: Sigara Bırakma Poliklinikleri marifetiyle yaklaşık yüzde 35 sigarayı bırakmaya vesile olduğumuz popülasyonumuz var. Diğer yandan burada ciddi bir gebe okulu eğitimi veriyoruz. Gebe okullarımız marifetiyle hem gebelik öncesi hem gebelik esnasında hem de gebelik sonrası tüm süreç yönetimiyle ilgili annelere, anne adaylarına ve eşlerine hem kendi sağlıkları, sağlık gebelik süreçlerini nasıl yöneteceğini, doğumdan sonra lohusalık ve bebek bakımıyla ilgili ciddi bilgilendirme yapılmakta. Yıl sonu itibarıyla bir çalışmamızın verilerini de paylaşacağız, ciddi anlamda bir gebe okulu çalışması yapıyoruz."

        Kentte 3 Sağlıklı Hayat Merkezinin hizmet verdiğini aktaran Bildirici, 2025 yılında bu sayıyı 6'ya çıkaracaklarını vurguladı.

        Mahallesinden bazı kişilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından yürütülen Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) gelen Işıklar Mahallesi Muhtarı Ramize Nurgül Laçin de kontrole gelen kadınların mutlu olduğunu kaydederek, "Burada bütün imkanlar var, A'dan Z'ye kadar çok güzel ilgileniyorlar. Tüm kadınlarımızı hatta erkeklerimizi 5 yılda bir gerekli kontrollerini yapmaya davet ediyorum. Kendi adıma ve mahallemiz adına teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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