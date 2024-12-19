Eskişehir'de yoğun sisin etkili olduğu yolda tıra çarpan pikaptaki sürücü yaralandı

Pikap sürücüsü Emin A'nın yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gizli buzlanmanın da olduğu yolda sollama sırasında yaşanan kazada, her iki araç da devrildi.

Eskişehir'de, yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu yolda tıra çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.

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