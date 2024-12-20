Eskişehir'de 78 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hamile kadın yakalandı
Eskişehir'de 4 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay hapis cezası hamile olduğu için ertelenen ve işlediği diğer suçlardan aranan hükümlü, rapor ibraz edemeyince tutuklandı.
Eskişehir'de 4 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay hapis cezası hamile olduğu için ertelenen ve işlediği diğer suçlardan aranan hükümlü, rapor ibraz edemeyince tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve 5'inci çocuğuna hamile olan Seher C. (24) ile akrabası Sultan C'yi yakaladı.
Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 4 olaydan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay hapis cezası hamile olduğu için ertelenen Seher C. hakkında, arandığı 13 suçtan emniyette işlem yapıldı. Bu kişi ile ifadeye yönelik aranan Sultan C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hamileliğinin 4'üncü ayında olan ve cezaevinde kalmasının uygun olmadığına ilişkin doktor raporu yetişmeyen Seher C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sultan C. ise serbest bırakıldı.
Cezaevine girmemek için sık sık hamile kaldığı öne sürülen Seher C'nin, söz konusu raporu ibraz etmesi halinde tahliye edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.