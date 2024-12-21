Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den mesaj

Anadolu Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Adıgüzel, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle, Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından Anadolu Üniversitesine rektör olarak atanmanın gurur ve sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Anadolu Üniversitesinin, yükseköğretimin ülkede yaygınlaşmasında önemli bir misyon üstlendiğini ve evrensel bilim dünyasına değerli katkılarda bulunduğunu kaydeden Adıgüzel, "Bu süreçte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı'mız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, yeni dönemin üniversitemiz ailesi başta olmak üzere kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.