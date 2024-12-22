Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bahadır Mertcan S'nin kullandığı 16 BIR 579 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerindeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binası önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Çetin'e (42) çarptı.

        Kazada yaya Süleyman Çetin ile otomobil sürücüsü Bahadır Mertcan S. ve araçta yanında bulunan Tuğba Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Çetin, burada yapılan müdahaleye yaşamını yitirdi.

        Otomobil sürücüsü Bahadır Mertcan S. ile Tuğba Ş. ise ambulansla götürüldükleri Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        Yemen'e hava saldırısı
        Yemen'e hava saldırısı
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber

        Benzer Haberler

        Osmanlı'nın geleneksel kat'ı sanatını modern yorum kattığı eserleriyle yaşa...
        Osmanlı'nın geleneksel kat'ı sanatını modern yorum kattığı eserleriyle yaşa...
        Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den mesaj
        Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den mesaj
        78 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın hükümlü tutuklandı
        78 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın hükümlü tutuklandı
        Eskişehir'de 78 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hamile kadın yaka...
        Eskişehir'de 78 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hamile kadın yaka...
        Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri sektör temsilcileriyle bi...
        Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri sektör temsilcileriyle bi...
        Eskişehir'de Rus uyruklu eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor
        Eskişehir'de Rus uyruklu eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor