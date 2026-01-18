Habertürk
        Faslı sanatçı Jamila Kır'ın "Uçuş 620" sergisi Eskişehir'de açıldı

        Faslı sanatçı Jamila Kır'ın "Uçuş 620" sergisi Eskişehir'de açıldı

        –Fas'ın Marakeş kentinde doğan ve çalışmalarını Eskişehir'de sürdüren sanatçı Jamila Kır'ın ilk kişisel sergisi "Uçuş 620", ODA Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 09:39 Güncelleme: 18.01.2026 - 09:42
        Faslı sanatçı Jamila Kır'ın "Uçuş 620" sergisi Eskişehir'de açıldı
        –Fas’ın Marakeş kentinde doğan ve çalışmalarını Eskişehir’de sürdüren sanatçı Jamila Kır’ın ilk kişisel sergisi “Uçuş 620”, ODA Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

        Sergide, sanatçının Fas’tan Türkiye’ye uzanan yaşam yolculuğu ile iki farklı kültür arasında kurduğu bağa, dışavurumcu bir anlatımla odaklanan eserler yer alıyor.

        ODA Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışında konuşan Kır, serginin adını Türkiye’ye ilk gelişinde kullandığı uçağın numarasından aldığını söyledi.

        Küçük yaşlardan itibaren resimle ilgilendiğini belirten Kır, serginin hem kişisel hem de kavramsal bir yolculuğun izlerini taşıdığını ifade etti.

        Çalışmalarında mekân, bellek ve kültürel kimlik kavramlarını dışavurumcu bir yaklaşımla ele aldığını dile getiren Kır, Fas ve Türkiye arasında şekillenen yaşam deneyimlerinin eserlerine yansıdığını anlattı.


        Mimari detaylar, gündelik yaşamdan izler ve sembolik figürler aracılığıyla izleyiciyi çok katmanlı bir anlatıma davet ettiğini belirten Kır, şöyle konuştu:

        “Bu sergi benim için bir tanışma sergisi. Türkiye’ye gelişimle birlikte başlayan yeni hayatım, farklı bir kültür ve duygusal geçişler eserlerimin temelini oluşturuyor. Bir kadın olarak yaşadığım hisleri ve deneyimleri resimlerimde görünür kılmaya çalıştım.”

        Ağırlıklı olarak akrilik boya kullandığını aktaran Kır, son dönem çalışmalarında farklı malzemeler ve üç boyutlu tasarım tekniklerine de yer verdiğini kaydetti.

        Serginin açılışına Eskişehir Milletvekili Jale Süllü ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

        Sergi, 1 Şubat 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

