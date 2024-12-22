Karate tutkunu bankacı, veteranlarda kazandığı madalyalarla spor kariyerini sürdürüyor

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de 41 yaşındaki bankacı Mehmet Altunoğlu, genç yaşta bıraktığı karate sporunda veteran kategorisinin açılmasıyla yeniden döndüğü tatamide ulusal ve uluslararası başarılarıyla genç sporculara örnek oluyor.

Sporla ilgilenmeye başladığı 8 yaşında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kursuna katılarak karateyle tanışan Altunoğlu, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinin tamamında mücadele etti.

Karadağ'da 11 ülkenin katıldığı Büyükler ve Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda 85 kiloda birinci olan Altunoğlu, son olarak 30 ülkeden 4 bin 100 sporcunun katıldığı 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda 8 maçta rakiplerini yenerek 3'üncülüğü elde etti.

Küçük yaşlarda başladığı karatenin hayatında önemli izler bıraktığını belirten Altunoğlu, "Mücadele sporları insanın psikolojik olarak da hayata tutunması için büyük bir destek sağlıyor. Karatenin ayrıca felsefi bir yönü de var; saygıyı ön planda tutan, mücadele ruhunu içinde barındıran bir spor. Ben de yapım gereği asla pes etmeyen biriyim, mücadeleyi çok severim. Hayatımın her alanında sürekli mücadele ederim, rahat kalamam. Geri dönüşüm de bununla alakalı. Aslında ben karateyi seçmedim, karate beni seçti. Ben de bu çağrıya cevap verdim." diye konuştu.

Altunoğlu, yaşının antrenman ve yarışma temposuna etki etmediğini, tempoyu dengelemek için psikolojik bakımdan kendini sürekli hazır tutması gerektiğini antrenöründen öğrendiğini dile getirdi.

Antrenmanlar için bazen antrenörünün kendisini teşvik ettiğini, kimi zaman da kendi isteğiyle geldiğini ifade eden Altunoğlu, şunları söyledi:

"Uyku düzenime, yaşantıma, beslenmeme her şeye dikkat etmek zorundayım. Benim için karate içten gelen bir sevgi. Bunu yaşatabilmem için de kendimi her zaman hazır tutmam gerekiyor. Yoğun iş temposunda buradaki genç kardeşlerimle gelip antrenman yaparım. Bu da benim için ayrı bir heyecan çünkü burada benim kategorimde bulunan hiçbir sporcu yok, hepsi gelecek vadeden gençler. Belli bir yaştan sonra refleksler, vücut hızı ve performans düşüyor, aynı performansa erişmek artık çok zor ancak genç sporcularla antrenman yaparak kendi kategorimdeki sporcuların bir seviye üzerine çıkmayı başarabiliyorum. Bu da beni sürekli olarak diri ve dinç tutuyor."