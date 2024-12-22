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        Eskişehir'de polise ateş açan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş uygulaması sırasında polise av tüfeğiyle ateş açan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:03
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        Eskişehir'de polise ateş açan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş uygulaması sırasında polise av tüfeğiyle ateş açan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Sayınlar Sokak'ta durumundan şüphelendikleri 4 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) ve üst araması yaptığı esnada yolun karşısında park halindeki araçta 2 kişinin saklandığını fark etti.

        Kontrol için giden ekiplere araçtan inen bir kişi av tüfeğiyle ateş edip kaçmaya başladı. Ekipler, havaya ateş açarak kaçmak isteyen şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

        Yapılan kontrolde şüpheli A.Ö. hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Polise mukavemet gösteren A.Ö. ile F.Ö, F.D, E.K, E.Ç, K.K. ve İ.N.O. gözaltına alındı.

        Ekiplerce uygulama sırasında yapılan aramalarda, 1 tüfek, 20 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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