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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat'a ziyaret

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:07
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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat'a ziyaret
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'a ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın Bolat'la bir araya gelerek Eskişehir'e dair görüşmede bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Eskişehir için hayallerinin olduğunu belirterek, birlikte olduklarında her yolun açılacağını kaydetti.

        İlerleyen günlerde bu birlikteliğin daha da güçleneceğini vurgulayan Albayrak, "Güzel Eskişehir'imiz havacılık alanında parmakla gösterilen bir il olacak, inşallah. Planlanan gelişmelerden ufak detaylar verecek olursak; THY'nin ihtiyacı olan geleceğin pilotları Eskişehir'den yetişecek. Eskişehir, THY'nin önemli bakım üslerinden biri olacak. TEI bu konuda kilit rol oynayacak. Hasan Polatkan Havalimanı'na seferlerin artırılması için THY çalışmalarına hız verecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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