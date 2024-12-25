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        Eskişehir'de kalp krizi geçiren akademisyen hayatını kaybetti

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut (58), odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:04
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        Eskişehir'de kalp krizi geçiren akademisyen hayatını kaybetti
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut (58), odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        ESOGÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut, sabah saatlerinde çalıştığı birimdeki odasına geldi. Mesai arkadaşları bir süre haber alamadıkları Turgut'un odasını kontrol etti.

        Turgut'un rahatsızlandığının fark edilmesi üzerine kısa sürede kendisine müdahale edildi. ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turgut'a burada anjiyo yapıldı. Operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde tedavisi süren Turgut, hayatını kaybetti.

        ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Turgut'un ani vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşanıldığı belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, öğrencileri ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz. Değerli hocamızı, üniversitemiz ve bilim dünyasına yapmış olduğu kıymetli katkılarından dolayı her zaman şükranla anacağız." ifadesi kullanıldı.

        Turgut'un 2011-2015 yıllarında ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde başhekim olarak görev yaptığı öğrenildi.

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