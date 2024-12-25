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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:15 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:42
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheliler M.G, A.Y, D.Y. ve V.G'nin adresleri arandı.

        Aramalarda, 820,31 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 77 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan M.G'nin 19 yıl 10 ay 3 gün, A.Y'nin 12 yıl 6 ay ve D.Y'nin 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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