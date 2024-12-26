Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Eskişehir-Kütahya kara yolunda seyreden F.A. (33) idaresindeki 26 FA 636 plakalı otomobil, Kızılinler Mahallesi Kavşağı'nda manevra yapmak isteyen C.T. (54) yönetimindeki 26 ADT 448 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden C.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı C.T. ambulansla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Ağız yaraları ve asabi çıkışların altında ne olabilir?
        Ağız yaraları ve asabi çıkışların altında ne olabilir?
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 8 maddelik liste!
        Uzun ve sağlıklı bir yaşam için 8 maddelik liste!
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kalp krizi geçiren akademisyen hayatını kaybetti
        Eskişehir'de kalp krizi geçiren akademisyen hayatını kaybetti
        Eskişehir'de çoban köpeği, yavrusuyla birlikte 6 kuzuyu besliyor
        Eskişehir'de çoban köpeği, yavrusuyla birlikte 6 kuzuyu besliyor
        Eskişehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan 3 kişi yakalandı
        Eskişehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan 3 kişi yakalandı
        Annesinin adını yaşattığı markasıyla el işi ürünler üretiyor
        Annesinin adını yaşattığı markasıyla el işi ürünler üretiyor
        Eskişehir'de yoldan çıkan panelvandaki 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de yoldan çıkan panelvandaki 3 kişi yaralandı