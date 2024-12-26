Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Eskişehir-Kütahya kara yolunda seyreden F.A. (33) idaresindeki 26 FA 636 plakalı otomobil, Kızılinler Mahallesi Kavşağı'nda manevra yapmak isteyen C.T. (54) yönetimindeki 26 ADT 448 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden C.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı C.T. ambulansla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.