İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

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