Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Özgür G. (42) idaresindeki 26 EB 051 plakalı motosiklet Büyükdere Mahallesi'ndeki Kaplanlı ve Ali Çetinkaya caddelerinin kesiştiği kavşakta, Arda Can K. (22) yönetimindeki 03 ABK 939 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Özgür G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özgür G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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