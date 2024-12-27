Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında 2024 yılı 4. dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mevcut durum analiz edildi ve çözüm önerileri ele alındı.

Kadınların korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilecek yeni proje ve stratejilerin görüşüldüğü toplantıda, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler ve alınan önlemler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.