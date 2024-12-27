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        Eskişehir'de 603 bin 200 makaron ele geçirildi

        Eskişehir'de 603 bin 200 makaronun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:24
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        Eskişehir'de 603 bin 200 makaron ele geçirildi
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        Eskişehir'de 603 bin 200 makaronun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinde, tütün mamullerine yönelik yapılan çalışma başlatıldı.

        Polis çalışma sonunda belirlediği adrese düzenlediği operasyonda, 603 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, E.D. ve Y.O. emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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