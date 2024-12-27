Eskişehir'de 603 bin 200 makaron ele geçirildi
Eskişehir'de 603 bin 200 makaronun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de 603 bin 200 makaronun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinde, tütün mamullerine yönelik yapılan çalışma başlatıldı.
Polis çalışma sonunda belirlediği adrese düzenlediği operasyonda, 603 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, E.D. ve Y.O. emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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